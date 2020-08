Der Vorgänger von Mailin Huljus wird ihr Nachfolger: Die Centermanagerin der Holsten-Galerie in Neumünster hat den symbolischen Schlüssel des Einkaufszentrums an Christian Langsdorff übergeben. Er hatte das Center 2015 eröffnet und war dann nach Dänemark gegangen. Nun kommt er in Vertretung zurück.