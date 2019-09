Neumünster

Aufmerksame Mitarbeiter einer Kanzlei haben am Montag gegen 17 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor dem Parkhaus in der Kaiserstraße in Neumünster beobachtet und die Polizei gerufen.

Der Sicherheitsdienstmitarbeiter der Holsten-Galerie hatte den 20-Jährigen iranischer Herkunft zunächst auf dem Parkdeck der Holsten-Galerie beim Drogenkonsum beobachtet und angesprochen. Als der 20-Jährige flüchtete, stellte der Sicherheitsdienst den jungen Mann vor dem Parkhaus - und alarmierte ebenfalls die Polizei.

Polizei ermittelt gegen 20-Jährigen

Drogen wurden laut Polizei Neumünster nicht gefunden, aber vermutliches Diebesgut. Die neuwertigen Sonnenbrillen und Sportschuhe wurden sichergestellt.

Gegen den 20-Jährigen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde wird wegen des Verdachts auf Diebstahl ermittelt. Er wurde nach der Personalienfeststellung nach Hause entlassen.

