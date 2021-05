Neumünster

„Die Holstenhallen haben eine Strahlkraft für ganz Schleswig-Holstein. Wir müssen sie immer modern halten und noch attraktiver machen“, sagte Buchholz. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden Uwe Döring und Geschäftsführer Dirk Iwersen müssen die Ohren geklingelt haben.

Im September 2017 stellte Iwersen dem damals neuen Minister die Pläne für das neue Kongresszentrum der Holstenhallen vor, und der sagte sofort Unterstützung zu. Im September 2020 machte er den symbolischen Spatenstich für das Gebäude, das an das Restaurant angedockt wird und nach Fertigstellung 1000 zusätzliche Quadratmeter für Tagungen und alle Arten von Veranstaltungen bietet. Wenn der Neubau fertig ist (etwa im April 2022), wird das alte Restaurant komplett modernisiert. Im Sommer soll dann alles fertig sein.

5,5 Millionen Euro kostet das Projekt in Neumünster

5,5 Millionen Euro kostet das Projekt. Zu den zwei Millionen Euro vom Land kommen 1,5 Millionen von der Stadt Neumünster, und den Rest finanzieren die Holstenhallen. Derzeit hängt der Zeitplan um ein paar Wochen, weil einige Baukolonnen wegen Corona nicht in voller Stärke anrücken durften und derzeit Baumaterial wie Stahl und Holz schwer zu bekommen ist.

Buchholz erinnerte bei seinem Besuch auch an die volkswirtschaftliche Bedeutung. „In den Holstenhallen finden bundesweit beachtete Veranstaltungen wie Nordbau und Nordpferd statt und tragen damit auch zur Wahrnehmung Schleswig-Holsteins als Wirtschaftsstandort und beliebtes Pferdeland bei. Darum sind die zwei Millionen Euro gut angelegtes Geld“, sagte Buchholz - gerade in den Zeiten der Pandemie.

Er dankte auch der Stadt Neumünster: „Mit der Kapitalzuführung unterstreicht die Verwaltung ihr Interesse an einem modernen und leistungsfähigen Messe- und Veranstaltungsstandort. Das ist angesichts der durch Corona schwieriger gewordenen Finanzlage keine Selbstverständlichkeit.“

Für die Nordbau im September sieht es gut aus

Die Holstenhallen bekommen nach dem Bau des neuen Foyers (Fertigstellung 2015) weitere Veranstaltungsflächen. Wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, wachsen die Hallen seit Jahren. Begleitende Kongresse werden nach Aussage von Iwersen immer wichtiger – und das werde auch nach Corona so bleiben. „Sehr viele Kunden warten darauf, dass es wieder los geht. Das persönliche Gespräch ist durch keine Videokonferenz zu ersetzen“, so Iwersen.

Er freute sich auch über die neuen Corona-Regeln der Landesregierung, die Buchholz ganz frisch verkündete und die der Veranstaltungsbranche viel Hoffnung geben. Im Juni sind weitere Öffnungsschritte vorgesehen, und ab September sollen auch wieder große Messen möglich sein – wie gemacht für die wichtigste aller Holstenhallen-Veranstaltungen, die Nordbau (8. bis 12. September). Uwe Döring: „Das sind sehr gute Nachrichten. Es sieht so aus, als könnte die Nordbau nach der abgespeckten Version 2020 wieder in voller Größe laufen. Damit werden wir in diesem Jahr im Bau-Sektor die einzige größere Messe in ganz Deutschland sein.“