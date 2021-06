Das Volksfest Holstenköste 2021 ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden - der 31. Holstenköstenlauf ist dagegen in Neumünster am Freitagabend mit einem Mini-Teilnehmerfeld und Hygieneauflagen gestartet worden. "Das ist ein Signal für den Sport", so Organisator Stefan Voss vom SV Tungendorf