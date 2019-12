Neumünster/Gnutz

Der bevorstehende Tod einer nahen Angehörigen war für Petra Paulsen aus Gnutz der Anstoß, sich mit Sterbebegleitung auseinanderzusetzen. Der Anfang: Sie stellte sich der Erkenntnis der Endlichkeit allen Lebens. „Ich hatte bis dahin ein Leben lang Schwierigkeiten mit dem Tod“, sagt sie.

Ausbildung bei der Hospiz-Initiative Neumünster

Im Internet entdeckte Petra Paulsen die Hospiz-Initiative Neumünster. Dort begann gerade eine neue Ausbildungsgruppe.

In einem Einzelgespräch steckte sie vor Ausbildungsbeginn ihre Grenzen ab. Die 57-Jährige hielt sich die Zukunft offen. „Ich wusste damals noch nicht, ob ich nach der Ausbildung auch bei der Hospiz-Initiative mitarbeiten will.“

Erst nach neun Monaten, in denen sie bei wöchentlichen Fortbildungskursen mit einer Pastorin, Fachreferenten, in einem Intensiv-Wochenende und bei einem Praktikum im Pflegeheim Erfahrungen sammelte, entschied sie für sich. „Es ist sinnstiftend.“

"Man muss in der Situation präsent sein"

„Es war nie Druck da“, erinnert sie sich an eine der besonderen Qualitäten der Hospiz-Initiative beim Umgang mit den ehrenamtlichen Kräften. Das Ehrenamt nimmt Petra Paulsen als Gegenteil zum getakteten Arbeitsalltag wahr, den sie als gelernte Bürokauffrau 35 Jahre lang hatte.

„Man muss keine Leistung bringen. Den anderen abholen und ein Stück Weg gemeinsam gehen“, sei die Aufgabe. So sein, wie man ist. Wahrnehmen. Offen sein. „Es bedarf nichts, man muss nur in der Situation präsent sein.“

Im Ansgar-Stift und auf der Palliativ-Station im Friedrich-Ebert-Krankenhaus hat sie bis jetzt Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt begleitet. Empathie, Verständnis und Wissen über Sterbephasen sind ihr mitmenschliches Rüstzeug.

Sie hat gelernt, mit Ekel oder mit Scham umzugehen und zu verstehen, weshalb beim Besuchten Aggression oder Wut hochkochten.

"Von den Menschen kann ich nur lernen"

Dreimal im Monat geht Petra Paulsen in die Palliativ-Station. Pflegekräfte melden sich bei der Hospiz-Initiative, wenn eine Sterbebegleitung gewünscht wird.

Bei den Gesprächen stellte sie häufig fest: „Von den Menschen kann ich nur lernen.“ Sie hört auch Wünsche aus den Gesprächen heraus. Einer Besuchten machte sie ein winziges Geschenk, das überwältigende Erinnerungen weckte: „Sie war früher in Wien ins Konzert gegangen. Ich brachte eine CD mit einer Konzertaufnahme mit.“

Für Petra Paulsen geht die Ausbildung in Richtung Palliativ-Care weiter. „Pflegeheim und Hospiz sollen enger zusammenwachsen.“ Mit Erlebnissen bleibt sie nicht allein: Die Hospiz-Initiative bietet den Ehrenamtlichen Supervision in Gruppen und im Notfall sofort einen Ansprechpartner an, wenn Erlebtes einer Aufarbeitung bedarf.

