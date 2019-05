Es ist so etwas wie die Vollversammlung der Hundeleute im Norden: Am Wochenende 25. und 26. Mai lädt der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) zur großen Ausstellung "Neumünster wedelt" ein. In den Holstenhallen Neumünster präsentieren sich etwa 2500 Rassehunde ihrem zweibeinigen Publikum.