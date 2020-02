Neumünster

Beim Zusammenstoß von zwei Autos in Neumünster ist ein Fahrer (45) leicht verletzt worden, bei dem anderen wurde ein Alkoholgehalt von 0,6 Promille festgestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Laut Polizei wollte der 45-Jährige aus dem Ilsahl kommend nach links in die Christianstraße Richtung Tungendorf abbiegen. Die Ampel zeigte für ihn Grün. In dem Moment fuhr aber der Fahrer (45) eines Mercedes bei Rot an, der der Christianstraße aus Richtung Tungendorf in Richtung Innenstadt folgen wollte.

Der BMW-Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Bei dem Mercedes-Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,6 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

