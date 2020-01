Im FEK herrscht Ärger über die Politik

Neumünster

Eigentlich hat sich im Krankenhausbau nichts geändert, findet Alfred von Dollen. „Bevor das Friedrich-Ebert-Krankenhaus am 1. Februar 1930 eröffnet wurde, gab es mehrere Verzögerungen – und teurer als geplant wurde es auch“, sagt der FEK-Geschäftsführer und muss lachen, denn auch 90 Jahre später hat das laufende Bauprojekt einige Jahre Verspätung und steigende Kosten. Trotzdem blicken die Mitarbeiter heute mit Stolz auf die lange Geschichte ihrer Klinik.

Neubau sollte längst fertig sein

Der laufende Neubau (Baubeschuss: 2004) sollte eigentlich längst fertig sein, aber es wird wohl noch bis 2024 oder 2025 dauern. Im nächsten Jahr soll aber im neuen Bettenhaus die Psychiatrie eröffnet werden – im Erdgeschoss. Das ist den Verantwortlichen besonders wichtig, denn psychisch kranke Menschen werden bis heute im 6. Stock behandelt und dürfen aus Sicherheitsgründen nicht die Fenster öffnen.

FEK soll in Neumünster eine städtische Tochter bleiben

Das FEK ist meist gut ausgelastet und schreibt stetig schwarze Zahlen, was längst nicht alle Krankenhäuser schaffen. Von Anfang an und bis heute ist es eine rein städtische Klinik – „und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt“, sagt Alfred von Dollen und spielt damit auf die Fusionspläne mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel an.

„Die allermeisten Mitarbeiter identifizieren sich mit dem FEK"

Das wünschen sich wohl auch alle der 2100 Mitarbeiter. „Die allermeisten identifizieren sich mit dem FEK. Vieles läuft hier bei uns unbürokratisch. Und wenn ich mit manch Kollegen in anderen Häusern spreche, bin ich immer froh, dass ich im FEK arbeite“, sagt Jörg Klaenhammer, Betriebsratsvorsitzender und Mitarbeiter seit 1980. Wenn zum Betriebsfest rund 1000 Mitarbeiter kommen, dann sage das ja auch etwas über die Stimmung im Haus aus.

Selbst Catharina Richter, Betriebsratsvorsitzende der Tochter FEK-Med, ist zufrieden. In ihrer Firma sind rund 130 Reinigungskräfte, Techniker und Servicekräfte beschäftigt und verdienen dort weniger als in der Stammfirma. „Wir müssen uns nicht ständig beschweren. Wir verdienen immer noch oberhalb des Verdi-Tarifs“, sagt sie.

Schlagzahl ist deutlich höher geworden

Einig sind sich alle Beteiligten in ihrem Ärger über die Rahmenbedingungen, die die Politik und die Krankenkassen schaffen und den Patienten immer weniger in den Mittelpunkt stellen. Wegen der Fallpauschalen müssen Patienten so schnell wie möglich wieder das Bett freimachen, jede Aktion steht heute unter Kostendruck. „Die Schlagzahl für alle Mitarbeiter ist wirklich deutlich höher geworden, und die Kassen vergüten viele Leistungen einfach nicht mehr“, kritisiert Klaenhammer. Alfred von Dollen stimmt ihm zu.

Chronik wird im FEK verkauft

Zum 90. Geburtstag ist in einer Auflage von 3000 Stück eine Chronik des FEK mit 180 Seiten erschienen. Jeder Mitarbeiter bekommt ein Buch geschenkt, und im Bistro des Krankenhauses wird es für zwölf Euro verkauft. Am 10. Mai ist ein Tag der offenen Tür geplant.

