Neumünster

Nach den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel werden Blutspenden besonders dringend benötigt. Da an den Feiertagen die Spendetermine nicht in dem sonst üblichen Umfang durchgeführt werden können, ist es in den ersten Tagen des Neuen Jahres wichtig, die Depots des DRK-Blutspendedienstes wieder zu füllen, um die Patientenversorgung in der Region sicherstellen zu können.

Blutspenden zu Jahresbeginn in der Holsten-Galerie

Die Holsten-Galerie in Neumünster unterstützt gleich zu Jahresbeginn drei Tage lang Patienten im Norden: Vom 2. bis 4. Januar ist der DRK von jeweils 9:30 bis 19 Uhr im Shoppingcenter zu Gast. Seit 2017 findet diese Aktion in der Holsten-Galerie statt. Im neuen Jahr 2020 kommt noch die Blutspende im Rahmen der Gesundheitswochen im Sommer dazu.

Informationen zur Registrierung als Stammzellspender

Am Donnerstag, 2. Januar, können sich Interessierte darüber hinaus an einem Informationsstand der Deutschen Stammzellspenderdatei über die Registrierung als Stammzellspender informieren und auf Wunsch im Zusammenhang mit der Blutspende eine Typisierung vornehmen lassen. Alle Spender erwartet neben einem stärkenden Imbiss nach der Spende ein kleines Präsent als Dankeschön für das wichtige Engagement zu Jahresbeginn.

