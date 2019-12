Der „Kita-Preis zur Partizipation“ wurde am Donnerstag das erste Mal verliehen. Im Neuen Ratssaal wurden die Kita Ruthenberger Rasselbande, Haartallee und die AWO Kinderkrippe Smaland ausgezeichnet. In den drei Kitas in Neumünster dürfen die Kinder in besonderem Maße mitbestimmen.