Neumünster

„Ich habe sonst zu Depressiven gesagt: ‚Gehen Sie ’raus, treffen Sie Leute!‘“ Dieser Ratschlag funktioniert im Lockdown nicht, der Psychotherapeut Frank Godbersen muss sich andere Ideen einfallen lassen. Ähnlich kompliziert sieht es bei Patienten mit Waschzwang aus: Es ist schwierig, ihnen zu vermitteln, dass sie sich seltener die Hände waschen sollen, wenn Desinfektion allerorten Gebot der Stunde ist. Godbersens Kollegin Christine Dickenhorst-Grittner betreut eine Patientin, die dringend Integration in Neumünster sucht: „Was soll die machen?“

Zuversicht geben ist im Lockdown erschwert

Die studierten Psychologen Dickenhorst-Grittner und Godbersen arbeiten in eigenen Praxen als psychologische Psychotherapeuten mit Kassenzulassung und engagieren sich im Vorstand des psychotherapeutischen Netzes Neumünster, einem losen Zusammenschluss von 16 Kollegen. Ihr Resümee: Die wichtige Aufgabe eines Therapeuten, Zuversicht zu geben, ist unter Corona-Bedingungen erschwert. „Menschen halten viel aus, wenn es eine Perspektive gibt“, weiß Dickenhorst-Grittner; aber gerade daran mangelt es zur Zeit.

„Welche Ängste sind irreal?“

Corona stellt Menschen mit psychischen Erkrankungen vor besondere Probleme. Das fängt schon bei einer sich ständig wandelnden Faktenlage an: „Welche Ängste sind irreal?“, Dickenhorst-Grittner muss immer wieder reflektieren: Ist die Angst eines Patienten vor einem Krankenhaus-.Aufenthalt eigentlich berechtigt? Obendrauf kommt bei manchen eine neue Belastung, hat Frank Godbersen beobachtet: „Habe ich jemanden angesteckt?“, das kann zur quälenden Frage werden.

Lesen Sie auch: Expertin für Suizidprävention warnt vor Lockdown-Verlängerung ohne Ausstiegsperspektive

Das Grundprinzip, nach dem Corona und andere Belastungen – nicht nur – auf psychisch labile Menschen wirken, beschreibt Christine Dickenhorst-Grittner folgendermaßen: Die Konfrontation mit Angst und Unsicherheit führt zu Stress und Belastung. Die wichtige Frage lautet: „Wie gehe ich mit Stress um?“ Erster Ansatz zum ’runterfahren ist der Austausch mit anderen Menschen, zum Beispiel Angehörigen, Freunden, Kollegen. Aber: „Gerade diese selbstverständlichen Kontakte finden nicht mehr statt.“

Viele Menschen suchen Orientierung in der Pandemie

Folge: „Seit Anfang des Jahres laufen die Drähte heiß“, hat Frank Godbersen in seiner Praxis beobachtet. „Mehr Anfragen“ registriert auch Christine Dickenhorst-Grittner. Was nicht gleich heißt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen sprunghaft steigt, aber viele Menschen suchen Orientierung in der Pandemie. Bei 15 Prozent ihrer Patienten spielt Corona eine Rolle, schätzt die Therapeutin.

Lesen Sie auch: Jugendliche in der Pandemie: Wie belastet ist die Generation Corona?

Ihre Praxen führen die beiden Therapeuten trotz Lockdown weiter. Dickenhorst-Grittner registriert bei ihren Patienten sogar „Dankbarkeit für die regelmäßigen Termine“. Viele haben ihr Kontakte so weit reduziert, dass die wöchentliche Sitzung zum sozialen Höhepunkt wird.

Rollenspiele funktionieren digital nicht

Aber das läuft nicht überall so: „Eine Kollegin arbeitet ausschließlich über Video“, berichtet die Therapeutin. Für sie ist diese Methode nur ein Notbehelf: „Da geht viel an Mimik und Gestik verloren“. Und Rollenspiele, bei denen zum Beispiel ein Hocker für Persönlichkeitsanteile steht, funktionieren digital gar nicht. Frank Godbersen stört sich an Details: „Der Blickkontakt fehlt“, niemand guckt beim Videoanruf direkt in die Kamera. Und ältere Patienten tun sich manchmal generell schwer mit der Technik.

Dazu kommen die Sorgen, die auch die Therapeuten umtreiben: Frank Godbersen hatte schon einen Patienten, der in Quarantäne geschickt wurde – was, wenn das Gesundheitsamt seine Praxis für zwei Wochen schließt? Christine Dickenhost-Grittner musste schon für drei Tage dicht machen, bis sich das Corona-Testergebnis eines Patienten als falsch positiv herausstellte – zum Glück übers Wochenende.

Corona stellt alle Menschen vor eine noch nie erlebte Herausforderung. Aber anders als bei Naturkatastrophen wie zum Beispiel der Schneekatastrophe 1978/79 fehlt es nach Dickenhorst-Grittners Beobachtung an Solidarität: „Es driftet auseinander. Dass die Gemeinschaft trägt, kriege ich überhaupt nicht mit“.