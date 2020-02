Immer mehr Personal im Rathaus

Neumünster

In den letzten Jahren der Amtszeit von Oberbürgermeister Hartmut Unterlehberg ( SPD, 1991 bis 2009) hatte die Verwaltung noch reichlich Stellen gestrichen. Sein Nachfolger Olaf Tauras ( CDU) setzte den Abbau fort, stets unterstützt von der Ratsversammlung und unter dem großen Ziel der Haushaltskonsolidierung. Doch vor ein paar Jahren setzte ein Umdenken ein. Seitdem vergeht kaum eine Ratssitzung, in der der OB keine neuen Stellen beantragt.

Personalbericht: 11 Prozent Plus in sechs Jahren

Das geht aus dem jährlichen Personalbericht der Stadtverwaltung für den Hauptausschuss hervor. Die Zahl der Mitarbeiter ist von 2012 bis 2018 um rund 11 Prozent gestiegen; 2019 ging es sogar sprunghaft um 100 Köpfe nach oben.

Neue Jobs für die Kfz-Zulassung Neumünster

Jeder einzelne Stellenwunsch ist sorgsam und gut begründet. So beantragt Tauras in der Dienstag-Sitzung 1,1 neue Stellen in der Kfz-Zulassung, weil eine Organisationsuntersuchung einige Schwachstellen aufgedeckt hatte. Die Einrichtung hatte phasenweise aus Personalmangel sogar geschlossen werden müssen. Nicht zuletzt hätten sich die Anforderungen an die Mitarbeiter durch neue Gesetze, durch immer mehr Herstellerrückrufe und sogar „Dieselgate“ stetig erhöht, so Tauras.

1,6 Stellen im Gesundheitsamt Neumünster

Im Gesundheitsamt braucht die Verwaltung 1,6 zusätzliche Planstellen. Hier hatte es mehrere Überlastungsanzeigen und ebenfalls eine Organisationsuntersuchung gegeben. 2017 waren bereits zwei neue Stellen geschaffen (und auch besetzt) worden. Auch hier geht es um immer mehr zusätzliche Aufgaben und beispielsweise eine massive Mehrarbeit im Infektionsschutz: „Die Fallzahlen bei der Bearbeitung von meldepflichtigen Krankheiten haben sich seit 2015 mehr als verdoppelt“, schreibt Tauras.

Zwei Stellen für die Volkszählung

Für die nächste Volkszählung 2021 möchte der Oberbürgermeister ebenfalls zwei zusätzliche Mitarbeiter einstellen, weil die Mehrarbeit mit dem Personalstamm nicht zu bewältigen sei. Die beiden Stellen sollen bis Ende 2021 befristet werden. Hier erwartet der OB allerdings, dass das Land Schleswig-Holstein die Kosten komplett erstattet. Es geht bei diesem Zensus immerhin um Gesamtkosten für die Stadt von 408.000 Euro. Dem Kreis Plön geht es ähnlich.

In der Regel nickt die Ratsversammlung die Stellenwünsche der Verwaltung ab. Nur gelegentlich merkt der eine oder andere Kommunalpolitiker pflichtschuldig an, das könne nicht ewig so weitergehen – und stimmt dann doch zu. Auch die Führerscheinstelle wurde zuletzt aufgestockt.

