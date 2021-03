Neumünster

Die Behörden hatten Donnerstagabend verkündet, dass die Impfzentren nun doch wieder den Stoff von Astrazeneca verarbeiten. Alle Termine für Freitag, die storniert worden waren, lebten wieder auf; die Bürgerinnen und Bürger sollten per Mail informiert werden. Das hat offenbar geklappt.

Normalbetrieb seit 9 Uhr

"Seit 9 Uhr ist hier wieder Normalbetrieb", sagte Sebastian Auch, Leiter des Impfzentrums. Er hatte am Donnerstag um 20.15 Uhr eine Email aus dem Sozialministerium bekommen, dass der Betrieb sofort am nächsten Morgen wieder aufgenommen werden solle. Das sei auch problemlos machbar gewesen.

Offenbar haben aber manche Menschen Sorgen wegen der Diskussion um mögliche Impfreaktionen bei Astrazeneca und bleiben lieber zu Hause. Die meisten darunter stornieren ihren Termin im Internet - und diese Termine werden dann sofort wieder freigegeben. Sebastian Auch: "Hier kommen Leute, die haben es heute morgen im Internet versucht und einen Termin innerhalb von einer Stunde bekommen. Die haben sich ins Auto gesetzt und sind jetzt hier." Keine einzige Impfdosis werde verfallen, sagte Auch.

Die Aufklärungsgespräche mit dem Arzt dauern kaum länger

Die Aufklärungsgespräche mit dem Arzt vor der Impfung dauern am Freitag kaum länger als vorher. Wer sich entschieden hat zu kommen, der vertraut offenbar dem Impfstoff und diskutiert nicht.

"Naja, ich mache mir schon meine Sorgen, ob dieser Stoff in Ordnung ist. Aber mein Chef hat mich dringend gebeten, mich impfen zu lassen. Nun bin ich hier. Wird schon gut gehen", sagte eine Zahnmedizinische Fachangestellte aus Neumünster. Eine andere Fachangestellte aus einer Arztpraxis lief dagegen fast jubelnd in Richtung Eingang: "Her mit der Spritze, ich will geimpft werden!"

In Neumünster wird an den Vormittagen Astrazeneca verarbeitet, hauptsächlich an Menschen, die in medizinischen Berufen arbeiten. Nachmittags werden die älteren Menschen mit dem Stoff von Moderna geimpft. Rund 270 Spritzen pro Tag werden in dem Zentrum in den Holstenhallen gesetzt.