Das Medizinische Praxisnetz Neumünster (MPN) warnt vor einer weiteren Verschärfung des Hausärztemangels in der Stadt und wirbt dafür, eine Studie in Auftrag zu geben. Die soll untersuchen, ob ein Ärztezentrum sinnvoll ist. Mittelfristig werden in Neumünster zwölf Arztsitze nicht besetzt sein.