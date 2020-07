Neumünster

Ein Hund hat in der Königsberger Straße in Neumünster vermutlich ein Reh getötet. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten das Wildtiers am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr verendet vor einem Reihenhaus. Es sei durch einen Biss in die Kehle getötet worden.

Zeugen haben laut Polizei beobachtet, wie ein Schäferhundmischling dem Reh hinterherhetze. Vor dem Reihenhaus soll der Hund das Reh eingeholt und zu Boden gebracht haben. Dann hab er es in die Kehle gebissen. Der Hund lief über den nahen Spielplatz davon.

Polizei Neumünster sucht Zeugen

Der etwa 50 Zentimeter große Hund habe schwarz-braunes, mittellanges Fell, sei schlank, trage ein Halsband, das außen rot und innen gelb gefärbt ist.

Die Polizei sucht nun nach weitere Zeugen oder Personen, die wissen könnten, wem der Hund gehört. Sie können sich unter (04321) 945 1111 beim Polizeirevier Neumünster melden.

Von Sascha Priesemann