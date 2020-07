Neumünster

Mit neun Millionen Euro, ein Teil stammt aus dem Impulsprogramm 2030 des Landes, werden 16 Schulen und drei Kitas in Neumünster saniert. Unternehmen aus der Stadt und der Region sind auf den Baustellen aktiv. „Das Zeitfenster ist sportlich“, sagte Stadtbaurat Thorsten Kubiak. Kitas haben nur drei Wochen Schließungszeit.

1,4 Millionen für ehemalige Theodor-Storm-Schule

1,4 Millionen Euro sind für das Gebäude in der Gartenstraße, ehemals Theodor-Storm-Schule, heute Außenstelle der Holstenschule, in zwei Sanierungsbauabschnitten eingeplant. Von den beantragten Fördermitteln in Höhe von 1,325 Millionen Euro sagte das Land aus dem Impulsprogramm 662500 Euro zu. „Wir hatten uns mehr erhofft“, erklärte Stadtbaurat Thorsten Kubiak.

Der denkmalgeschützte, zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Schule errichtete Backsteinbau erhält 40 maßangefertigte Kunststofffenster, die den ersten Fenstern ähneln. Sie ersetzen asymmetrisch aufgeteilte, braun gestrichene Holzfenster aus den 1970er-Jahren, berichtet Erika Jahn, Leiterin der Fachabteilung Hochbau.

Aus den hohen Räume nehmen zukünftig Schallschutzdecken den Hall, alter Parkettboden bleibt erhalten, die jetzt farbigen Wände werden hell gestrichen – wie vor rund 120 Jahren. Im Innenhof wird ein Fahrstuhl eingebaut, mit dem unterschiedliche Höhenniveaus der Flure im Hauptgebäude und in den Seitenflügeln überwunden werden können.

Das Dach erhält für 100.000 Euro graue Dachpfannen. Die in den 1970er-Jahren eingezogenen Dachgauben einer alten Hausmeisterwohnung werden zurückgebaut. Das Dachgeschoss wird zur Klimazone. „Dort wird nicht unterrichtet“, erklärte Erika Jahn.

Technik der Falderaschule wird erneuert

1,4 Millionen Euro sind für die Gemeinschaftsschule Faldera eingeplant, 682.000 Euro Fördermittel aus dem Impulsprogramm gibt das Land dazu. Im Kunst- und Techniktrakt wird die gesamte Technik erneuert, neue Verkabelung und Netzwerktechnik verlegt, Flucht- und Rettungswege geschaffen. Die Fassade aus den 70er-Jahren wird abgenommen und energetisch saniert. „Damals dachte man noch nicht an Energie sparen“, stellte Erika Jahn fest. Die Sanierung wird gesplittet: 2020 ist das Erdgeschoss dran, 2021 das Obergeschoss.

Kita Schwedenhaus komplett umgebaut

Im Kita Schwedenhaus wurde vom Dachgeschoss bis zum Erdgeschoss umgebaut: 763.000 Euro kostet die Modernisierung, 318.000 Euro der Einbau neuer Sanitäranlagen, 400.000 Euro wird in Brandschutz investiert, 45.000 Euro in den Ausbau des Speiselifts bis ins Dachgeschoss. Sind die Bauarbeiten bis zum 31. Dezember 2020 abgeschlossen, fließen Fördermittel von 250.000 Euro in das Projekt.

Weitere Großprojekte auf der Liste: Der Bau des Technikums für drei Millionen Euro, der offene Ganztagsbereich der Grundschule an der Schwale (1,5 Millionen Euro), Erweiterung der Timm-Kröger-Schule zur offenen Ganztagsschule (1,14 Millionen Euro), Erweiterung der Kita Gadeland (1,3 Millionen Euro).

