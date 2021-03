Im Testzentrum in der Stadthalle in Neumünster sind neben den Corona-Schnelltests ab sofort auch Abstriche für einen PCR-Test möglich. Das teilte Matthias Neumann von der Holsten Apotheke mit. Testungen werden nach seinen Angaben auch an den Osterfeiertagen gemacht.

Stadthalle in Neumünster - Corona-Tests auch an Ostertagen möglich

Von Frank Scheer