Wie in einem Krankenhaus für Menschen benötigen auch Patienten in der Tierklinik Wasbek gelegentlich Transfusionen aus der kleinen Blutbank, die dort unterhalten wird. Etwa 30 Hunde stehen in der Spenderkartei, kommen regelmäßig vorbei und legen sich zur Blutspende hin. Einer von ihnen ist Sputnik.