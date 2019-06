Er wiegt stattliche 32 Tonnen, ist fast 6,50 Meter hoch und 18,5 Meter lang: der Info-Lkw, der am 27. und 28. Juni am Museum Tuch + Technik in Neumünster Station macht. Im Inneren dreht sich alles um das Thema „Faszination Technik“. Vorgestellt werden Berufe in der Metall- und Elektroindustrie.