Schülertag auf der Baumesse

Auf der Nordbau gehen die Schüler in 1300 verbindlichen Gesprächen die ersten Schritte zur Berufswahl. Kathrin Walsch und zwei weitere Mitarbeiter des Instituts für Talententwicklung aus Kiel bereiteten bei Schulbesuchen die Jugendlichen darauf vor. Kernbotschaft von Kathrin Walsch: „Seid mutig, neugierig, traut Euch!“

Kieler Institut für Talententwicklung organisiert Nachwuchsaktion für den Bau

Die „Schüler-trifft-Firma“-Kontakte können in Bewerbungsgespräche oder Praktikums-Vereinbarungen münden. Ziel sei jedoch, den Schülern Informationen mitzugeben, damit sie ohne Druck schon vor dem Abschlusszeugnis Ideen für eine Ausbildung entwickeln, die zu ihren Neigungen passt. „Ein Bild soll sich formen“, so Kathrin Walsch.

Dafür ist die Messe die beste Anlaufstelle: „Es gibt so viele Infos wie noch nie für Berufsanfänger“, weiß Kathrin Walsch. „Der Baubereich ist attraktiv, auch in kaufmännischen Berufen wird ausgebildet. Oft ist nach der Ausbildung ein Aufbau-Studium möglich.“ Erfahrung des Instituts für Talententwicklung im achten Jahr: Meistens läuft es ab dem dritten Gespräch für die Jugendlichen richtig gut – dann sind sie mit der Situation vertraut.

Schülerlotsen helfen bei der Orientierung auf der Nordbau

Am Schülertag stehen 18 Mitarbeiter des Instituts in gelben Westen mit der Aufschrift „Schülerlotsen“ in den Hallen und auf dem Außengelände parat, um die Suche nach den Ständen der 23 teilnehmenden Firmen zu erleichtern. „Es könnten noch mehr Betriebe sein,“ ermutigt Kathrin Walsch auch Firmen.

Gleichzeitig bietet das Institut für Schüler ohne Termine Gruppen-Führungen über die Messe an. Für Lehrer steht ein Energiechecker-Mobil parat. Kathrin Walschs Tipp: Bei der Innung der Dachdecker können Messegäste einen Höhenparcours durchlaufen. Das ist das Richtige für Mutige.

Auf dem Messegelände der Nordbau ist der Stand des Instituts für Talententwicklung auf der Galerie der Holstenhalle 1 aufgebaut.

