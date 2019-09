Internationales Keramiksymposium

Nach dem verheerenden Brand und der völligen Zerstörung des Vereinsheims vom TS Einfeld in Neumünster ist der Vorsitzende Rüdiger Schmitt dankbar für viel Mitgefühl und Hilfsangebote, die ihm und dem ganzen Verein entgegengebracht werden. Aber er ist auch sauer, was an Gerüchten verbreitet wird.