Vor 150 Jahren begann in Deutschland die Ära der Postkarte. Der Vorsitzende des Briefmarkensammlervereins Neumünster, Rainer Hebel (75), ist passionierter Sammler von Karten, Briefmarken und Münzen. Er spricht über die Postkarte an sich und ihre Bedeutung in der Zeit der Grüße per Smartphone.