Neumünster

Verkaufsstellen des Einzelhandels werden ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen, teilte die Stadt mit. Die Ausgabe von im Internet gekauften oder bestellten Waren bleibt allerdings zulässig (Click & Collect). Zuletzt hatte in der Stadt seit dem 22. März das Prinzip Click & Meet gegolten, bei dem Kunden nach Erfassung ihrer Kontaktdaten die Geschäfte betreten durften.

Lebensmittelgeschäfte und Wochenmärkte bleiben in Neumünster geöffnet

Ausgenommen sind: Lebens- und Futtermittelangebote, Wochenmärkte, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Zeitungsverkauf, Tierbedarfsmärkte, Buchhandel, Blumenläden, Gärtnereien, Gartenbaucenter, Baumärkte sowie Lebensmittelausgabestellen (Tafeln) dürfen geöffnet bleiben. Allerdings darf nur jeweils eine Person pro Haushalt derartige Geschäfte oder auch Wochenmärkte betreten, teilt die Stadt mit.

Außengastronomie darf in Neumünster nicht öffnen

Die Hoffnung auf eine Öffnung der Außengastronomie ab kommender Woche ist mit der aktuellen Verschärfung für Neumünster ebenfalls gestorben. Ab Montag müssen auch Innenbereiche von Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen bleiben. Auch die Kindertagesstätten im Stadtgebiet dürfen ab Montag nur noch Notbetreuung anbieten, ordnet das Land an.

Die schärferen Corona-Regeln erlauben ab Montag Sport nur noch allein oder mit im selben Haushalte lebenden Personen. Für Kinder unter 14 Jahren gilt die Regel, dass bis zu fünf Jungen und Mädchen unter Anleitung eines Erwachsenen außerhalb geschlossener Räume und ohne Körperkontakt Sport treiben dürfen.

Auf Fünfergruppen sind dann auch Aktivitäten in der Kinder- und Jugendhilfe beschränkt. Gleiches gilt auch für Hundeausbildung, die nur noch in Gruppen mit bis zu fünf Personen stattfinden darf. Nicht mehr erlaubt ist ab Montag Präsenzunterricht in Fahrschulen.

Zahl der Personen in Quarantäne auf 615 angewachsen

Am Donnerstag hatte der Wert für den Grad der Corona-Ausbreitung noch bei 98,8 gelegen. Am Freitag meldete der Fachdienst Gesundheit der Stadt dann 14 neue Corona-Fälle, davon seien sechs weibliche und acht männliche Personen gewesen. In sechs Fällen muss die Behörde noch die Ansteckungsquelle ermitteln. Auch die Zahl der angeordneten Quarantänen hat am Freitag von 505 auf 615 Personen deutlich zugelegt.