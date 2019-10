Italienische Orgel wird eingeweiht

Am Donnerstag weihte die Grundschule an der Schwale ihren Neubau ein. Der fertiggestellte erste Bauabschnitt wurde nach den Herbstferien bezogen. Oberbürgermeister Olaf Tauras sieht in dem Projekt ein Positivbeispiel, Direktorin Annika Heygster will die Chancen des Neubaus nutzen.