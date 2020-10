Neumünster

Bislang hat der Jazz-Club in diesem Jahr vier Konzerte auf die Beine stellen können, drei vor Corona und eines im Rahmen des Kunstfleckens mit den aktuellen Beschränkungen wie Abstands- und Hygieneregeln mit Maskenpflicht und einem stark eingeschränkten Kontingent an Plätzen für Besucher.

Jazz Club für anspruchsvolles Programm ausgezeichnet

„Leider musste der Jazz-Club in diesem Jahr seine Aktivitäten überwiegend einstellen“, bedauert Ralf Johannsen, Chef des Vereins. Und das ausgerechnet in dem Jahr, in dem Ralf Johannsen mit dem Jazz-Förderpreis des Landes vom Kulturforum Schleswig-Holstein ausgezeichnet wurde. Eine Anerkennung für den gesamten Club, der seit 37 Jahren für anspruchsvolle Live-Konzert aus dem weiten Bereich des Jazz in der Schwalestadt sorgt.

Keine passenden Bedingungen für Weihnachtsjazz

Für die kommenden Wochen und Monate habe der Jazz-Club beschlossen, nur noch die Veranstaltungen durchzuführen, die relativ sicher und gefahrlos in dieser schwierigen Zeit durchzuführen seien, teilt Ralf Johannsen jetzt mit. Im Oktober und November soll es jeweils ein Konzert geben, bei dem die Auflagen wegen Corona eingehalten werden können. Für das traditionelle Konzert am 1. Weihnachtstag nicht möglich, die passenden Bedingungen zu schaffen.

Quartett spielt am 22. Oktober in der Stadthalle

Das soll aber möglich sein, wenn am Donnerstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr das renommierte Ulf Meyer/ Martin Wind Quartetts die Bühne im großen Theatersaal der Stadthalle am Kleinflecken entern wird. Dabei soll es nicht um das Format gehen, dass der Jazz Club mit Künstlern und Besuchern gemeinsam auf der Bühne schon mehrfach praktiziert. Vielmehr werde auf große Abstände zueinander und die Einhaltung aller Hygieneregeln gesetzt. Dadurch gebe es aber auch für dieses Konzert nur eine deutlich reduzierte Platzanzahl. Dennoch gibt es noch Karten, die im städtischen Kulturbüro, Tel. 04321/9323316, bestellt werden können.

Pianist Roman Rofalski tritt in der Bücherei auf

Für Freitag, 27. November, plant der Jazz Club einen Auftritt des Pianisten Roman Rofalski in deutlich kleinerem Rahmen. Der Musiker soll ab 20 Uhr in der Stadtbücherei Neumünster an der Wasbeker Straße spielen. Plätze für maximal 50 Zuschauer sind in diesem Konzert, bei dem Rofalski ein Programm zwischen Klassik und Jazz erklingen lassen soll, möglich. Karten gibt es in der Bücherei, Tel. 04321/9423703.

