„Jazz im Park“ in Neumünster bleibt ein Highlight. Auf der Bühne am Sonntag: Dreimal jungdynamischer Großstadtjazz bereit für mehr als nur einen Sommerflirt. Nacheinander treten We Don’t Suck, We Blow (WDSWB) aus Hamburg, das Contrast Trio aus Frankfurt/Main und das Ma Tov Trio aus Berlin auf.