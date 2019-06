Neumünster

Meist gibt ein Vogel bei der Bürgergilde nach 2300 bis 2400 Schuss auf, aber dieses Exemplar, gefertigt von einer Tischlerei in Blumenthal, zeigte sich äußerst zäh.

Jens II. ? Jens III. ?

Als Jens Wagner auf den Schultern seiner Gildebrüder in das Königszelt getragen worden war, hängte ihm sein Vorgänger Eric I. von Düsterlho unter dem Jubel der Gäste die Königskette um. Ob Wagner nun Jens II. oder Jens III. ist, muss nach Angaben von Gildecapitain Ulf-Christian Mahlo noch geklärt werden.

400 Schuss in der Königsrunde

In der letzten Runde des Vogelschießens, dem Königsschuss, treten bei der Bürgergilde nur noch diejenigen an, die wirklich König werden wollen. Denn hier wird, anders als bei der Schwestergilde von Jacoby, derjenige der neue König, der dem Vogel tatsächlich den Garaus macht. Sieben Mann wechselten sich am Ende noch ab. Allein in der Königsrunde fielen noch knapp 400 Schuss.

Jens Wagner repräsentiert die Bürgergilde nun in den nächsten beiden Jahren. In einem Jahr schießt dann die Jacoby-Bürgergilde auf den Vogel - wie immer am Mittwoch nach Pfingsten.

Der lange Schießtag hatte am Morgen um 8.30 Uhr mit dem Antreten an der Gildeeiche und dem Marsch durch Neumünsters Innenstadt begonnen.