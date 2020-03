Die Blutspende ist in Schleswig-Holstein vom Versammlungsverbot ausgenommen. Der DRK-Blutspendedienst appelliert mit großer Dringlichkeit darum, Blut zu spenden. Der nächste Termin in Neumünster ist am Freitag, 20. März, im DRK-Haus an der Schützenstraße.