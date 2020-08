Bönebüttel/Neumünster

Für die zehnjährige Treue zeichnete Andreas Martins den 68-jährigen Jürgen Meck, der seit 2018 auch Bürgermeister im 2000 Köpfe zählenden Ort ist, am Montag in seinem Dienstzimmer im Amtsgericht mit Urkunde und Blumenstrauß aus. Das Schiedsamt sei wichtig, um die Gerichte zu entlasten, führte der Amtsgerichtspräsident aus.

Meck ist Jurist beim DGB gewesen

Nach dem Austritt der Gemeinde Bönebüttel 2009 aus dem Amt Bokhorst/ Wankendorf war die Stelle vakant. "Die Bewerbungslage war mau. Da habe ich das eben übernommen", erinnerte sich Meck, der damals als Jurist beim Deutschen Gewerkschaftsbund im Bereich Arbeitsrecht tätig war. In puncto Schlichten oder Vergleichen sammelte er dabei natürlich viel Erfahrung.

Anzeige

Bönebüttel ist nicht streitlustig

Um es aber vorwegzunehmen: Seit zehn Jahren sind die Einwohner aus Bönebüttel nicht besonders streitlustig: 20 Einsätze hatte Meck in den letzten zehn Jahren. "Bei zwei Fällen konnte keine Einigkeit erzielt werden." Überwachsende Äste, zu hohe Bäume, Hecken - das waren laut Meck die Hauptprobleme in der Vergangenheit. Manchmal ist der Streitgrund gar nicht der Anlass. "In einem Fall lag es daran, dass Nachbarn seit gut 30 Jahren wegen falscher Worte nicht mehr miteinander geredet hatten und igrendwann das Fass übergelaufen war."

Weitere KN+ Artikel

In seiner Sprechstunde erfährt Meck viel

Seit 1992 lebt der gebürtige Büdelsdorfer in Bönebüttel. "Da kennt man viele Leute und Zusammenhänge. Das ist ein Vorteil. Viele sehen in mir seit zwei Jahren den Bürgermeister, aber das blende ich als Schiedsmann aus". Ein Vorteil hat das Amt aber doch: In seiner Sprechstunde werden oft Dinge angesprochen. Da kann man schon vorher reagieren oder die Leute auf das Schiedsverfahren hinweisen.

Eigene Meinung ist nicht gefragt

Geduld, Ruhe und Neutralität: Das seien die Zutaten für eine gelungene Streitschlichtung. "Eine eigene Meinung hat man natürlich, aber die steht hinten an." Da seien mal als Mediator auch geschult worden. "Ich lasse beide Parteien erstmal miteinander reden. Da kann es auch dazu kommen, dass beide Kontrohenten erstmal verbal, wie in einem Fall, aufeinander einprügeln. Nach einer Stunde gab's aber auch ein positives Ergebnis", so der Pensionär, der sich mit Badminton und Tischtennis fit hält.

Stellenbesetzungen werden schwierig

Die Besetzung der Stellen gestaltet sich sei einigen Jahren immer schwieriger, so Martins. "Wenn ein Bereich vakant ist, müssen wir für eine Vertretungen sorgen." Denn: Laut Landesschlichtungsgesetz müssen kleinere Fälle erst "geschiedst" werden. Erst wenn dabei festgestellt wird, dass eine Einigung nicht möglich ist, kann ein Gericht angerufen werden.

Polizisten und Soldaten schlichten oft

Sehr häufig sind pensionierte Polizisten oder Soldaten tätig. Frauen, so wie Hannelore Salzmann-Tohsche, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Rendsburg-Eckernförde, in Nortorf, sind noch in der Minderheit. Das Mindestalter beträgt 30 Jahre. Zum Schiedsamt verpflichtete werden, wie bei einer Zwangsfeuerwehr, kann aber niemand", so Martins weiter. Eine Amtsperiode dauert fünf Jahre, je Fall gibt es eine Aufwandsentschädigung von 20 Euro, im Höchstfall bis zu 90 Euro neben den Auslagen.

Meck nur noch Stellvertreter

Zukünftig wird Meck als Schiedsmann nur noch Stellvertreter sein. Die bisherige Stellvertreterin Annkathrin Gripp rückt nach vorne. Das hat die Gemeindevertretung der vergangenen Woche beschlossen. Infos gibt es auch unter www.gemeinde-boenebuettel.de.

Weitere Nachrichten aus der Region Neumünster lesen Sie hier