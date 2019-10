Jürgen Joost neuer Bundesvorsitzender

Der bekannte Expeditionsleiter Arved Fuchs aus Bad Bramstedt kommt nach Neumünster: Am Freitag, 18. Oktober 2019, lädt er zu einer Multivisions-Show in die Waldorfschule am Roschdohler Weg 144 ein. Die Besucher erwartet eine Präsentation mit Filmaufnahmen, Fotos und historischen Bewegtbildern.