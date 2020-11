Neumünster

Auf Befragen gaben die Jugendlichen zunächst an, nicht in den Gleisen gewesen zu sein. Die Bundespolizisten belehrten die beiden 14-Jährigen in Neumünster über ihr lebensgefährliches Fehlverhalten, und nun gaben die Jugendlichen doch zu, auf einem Güterwaggon "gechillt" zu haben.

Fünf Züge erhielten durch Einsatz in Neumünster Verspätungen

Sie wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben und müssen mit einer Anzeige rechnen. Fünf Züge erhielten Verspätungen durch den Einsatz der Bundespolizei.

Der Vorfall ereignete sich schon am Freitag gegen 17.30 Uhr, wie die Bundespolizeiinspektion Flensburg mitteilte.