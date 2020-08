Neumünster

Gegen 20.40 Uhr hatte sich ein Autofahrer bei der Polizei gemeldet und auf die Werferinnen hingewiesen. Er überfuhr einen Gegenstand, wurde aber nicht direkt davon getroffen. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort Reste von Maiskolben fest - offensichtlich die genutzten Wurfgeschosse.

Im Rahmen der Fahndung nach den Verursachern traf die Polizei in Padenstedt unweit der Brücke schließlich auf die Jugendlichen, die die Tat einräumten und später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die strafmündigen Täterinnen müssen sich nun nach Polizeiangaben vom Sonntag wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Neumünster lesen Sie hier.