Neumünster Jugendmusikwettbewerb - Noch Plätze frei für junge Talente Noch bis Ende der Woche sind Anmeldungen für den Jugendmusikwettbewerb der Stadt Neumünster 2019 möglich. Mitmachen können Nachwuchsmusiker im Alter von bis zu 20 Jahren, die in der Stadt leben oder dort die Schule besuchen.

Von Sven Detlefsen

Junge Musiker, wie bei diesem Orchesterkonzert in der IGS Brachenfeld, können beim städtischen Jugendmusikwettbewerb in Neumünster an den Start gehen. Quelle: Beate König/Acrhiv