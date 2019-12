Adventsbasteln zweimal im Dezember

Neumünster

Wenn die ersten Türchen am Adventskalender geöffnet werden, ist Weihnachten für viele schon nah - für andere wiederum schrecklich weit weg. Um den Kindern die Zeit bis Heiligabend ein wenig zu verkürzen und sich auf Weihnachten einzustimmen, lädt der Jugendverband Neumünster an zwei Samstagen im Dezember ins Haus an der Boostedter Straße 3 zum Adventsbasteln ein.

Basteln oder bolzen beim Jugendverband Neumünster

Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können kleine Weihnachtsgeschenke basteln, backen oder auch einfach spielen. Und wer auch bei Minusgraden gegen den Ball treten oder sich austoben will, kann auch draußen Spaß haben. Die Kinder werden den ganzen Tag mit Getränken und Kleinigkeiten zum Essen versorgt.

Jugendverband Neumünster belebt Konzept wieder

Schon vor Jahren hatte es das Adventsbasteln gegeben. Nun will der Jugendverband das Konzept aus den 90ern wieder aufleben lassen. Die jungen Teamleiter wollen auch außerhalb des Ferienspaßes, den Projekten und Angeboten während der Ferienzeit, mit den Kindern Zeit verbringen. Von zehn "Teamern" werden die Kinder an den beiden Sonnabenden am 7. und 21. Dezember von jeweils 10 bis 16 Uhr betreut.

Anmeldungen sind unter www.ferienspass-nms.de, telefonisch unter 04321/44355 oder per Mail an info@jvn.de möglich. Wer spontan vorbeikommen möchte, darf das aber auch tun.

Immer informiert: Alles aus Neumünster und Umgebung.