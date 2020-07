Zwei junge Luchse aus dem Tierpark Neumünster haben eine Reise in die Freiheit angetreten. Die Geschwister, Männchen und Weibchen, sind auf dem Wege nach Polen. Im Zuchtzentrum in Jablonowo sollen die Jungluchse auf die Auswilderung vorbereitet werden.

Von Sven Detlefsen