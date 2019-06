In der Ratsversammlung und an der Verwaltungsspitze von Neumünster ist für einige Mitglieder offenbar das Maß voll. Oberbürgermeister Olaf Tauras (CDU) hat Strafantrag gegen Unbekannt erstattet, weil zuletzt mehrfach Informationen aus nicht öffentlichen Sitzungen an die Presse gelangt sind.