Bereit am 18. April ist der erste von drei kleinen Humboldt-Pinguinen geschlüpft. Das größte Küken schwimmt bereits mit der Gruppe im großen Becken, die zwei kleineren sind noch im Pinguin-Kindergarten.

Am 5. und am 12. Mai wurden drei weibliche Elche geboren, darunter ein Zwillingspaar. Sie sind alle gemeinsam auf der Anlage zu beobachten. "Drei weibliche Jungtiere auf einmal zu bekommen, das ist wirklich etwas Besonderes", sagte Tierpark-Direktorin Verena Kaspari. Die Zwillinge werden in einigen Monaten gemeinsam in das Wisentgehege nach Springe in Niedersachsen umziehen.

Schaf Mika zog schon trächtig im Tierpark ein

Am 7. Mai brachte erstmals wieder seit vielen Jahren ein Hausschaf im Tierpark ein Lamm zur Welt. Der kleine Bock wurde von der Direktorin auf den Namen Winnes getauft. Mutterschaf Mika lebt erst seit April im Tierpark; sie wurde aus schlechter Haltung beschlagnahmt. Das Tierpark-Team war überrascht, als wenige Tage später das Lamm zur Welt kam.

Aber im Tierpark Neumünster gibt es noch viele weitere große und kleine Tiere zu sehen.

