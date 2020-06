Neumünster

Jutta Schlemmer ist gebürtige Kielerin und lebt seit ihrem siebten Lebensjahr in Neumünster. Sie ist gelernte Augenoptikerin, hat die Meisterschule absolviert und mehrere Firmen in Neumünster aufgebaut (Glaswerk am Großflecken, Augenoptik Von Heute, Meisterbrillen-Manufaktur). Die Firmen hat sie aber nach und nach verkauft, die letzte 2019. "Und dann habe ich mich gefragt: Was kommt jetzt?", sagte sie.

"Ich habe richtig Lust auf OB"

In diesem Zeitraum kam die Anfrage des CDU-Kreisvorsitzenden Wolf Rüdiger Fehrs, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen könne. "Ich war selber von mir überrascht, dass ich die Idee sofort gut fand. Ich habe richtig Lust darauf", sagte sie am Freitag, als die Kreisvorsitzenden von CDU, FDP ( Wolfgang Stein) und Bündnis für Bürger ( Andreas Gärtner) sie als ihre gemeinsame Kandidatin vorstellten.

In aller Kürze nannte sie drei wichtige Ziele: 1. Neumünster stärker und selbstbewusster machen, besonders die Innenstadt. 2. Die Stadtverwaltung als Brücke zu den Bürgern noch besser und schneller machen. 3. Arbeitsplätze schaffen und erhalten, zum Beispiel durch Ansiedlung neuer Firmen.

"Verwaltungserfahrung ist keine Bedingung"

Politisch ist Jutta Schlemmer ein unbeschriebenes Blatt. In die CDU ist sie 2019 eingetreten - "ganz bewusst auch als Zeichen gegen Rechts. Ich wollte mich positionieren und zeigen, wo ich hingehöre".

Verwaltungserfahrung bringt sie nicht mit. "Die schadet als Oberbürgermeisterin natürlich nicht, aber sie ist für mich auch keine Bedingung. Ich setze auf wertschätzende Kommunikation und möchte Brücken schlagen", sagte Jutta Schlemmer.

Ehemann und drei Kinder

Jutta Schlemmer ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann Frank Schlemmer und den drei Kindern (14, 10, 6 Jahre) seit 20 Jahren in der Innenstadt von Neumünster.

Mitgliederversammlungen der drei Parteien müssen die Nominierung noch vollziehen, aber das gilt nach Aussage der drei Parteichefs als Formsache.

Olaf Tauras (52) ist seit 2009 der Oberbürgermeister von Neumünster. Er verzichtet auf eine weitere Kandidatur.

