Neumünster

Nach dem Motto „Auf die Besen, Ladies“ haben die Hexen für Freitag, 24. Januar, ein teuflisch gutes Programm zusammengestellt. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr, der Einlass beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Konzertbüro Auch&Kneidl sowie im Autohaus Oswald Einfeld unter Tel. 04321/52323, per E-Mail unter bea67nms@gmail.com oder an der Abendkasse.

Männerballet als Augenschmaus der Damen

Unter anderem werden verschiedene Männerballette aus Marne und Lübeck auf der Bühne zu sehen sein. Auch Daisy von Butenschön, alias Frank Florian Heeschen, wird mit ihrer Show die Damenherzen höherschlagen lassen. Musik, Tanz- und Wortbeiträge sorgen bei der Damensitzung der Karnevalsgesellschaft für eine einzigartige Atmosphäre.

Originelle Outfits sind ausdrücklich erwünscht

Wer sich gerne außergewöhnlich kleidet, hat an diesem Abend die Möglichkeit dazu. Die Schwalehexen würden sich über Damen in besonderem Outfit freuen – die können sich in einer Fotoecke auch gleich vor Ort per Schnappschuss verewigen lassen.

