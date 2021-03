Neumünster

Der Dehoga-Vorsitzende von Neumünster, Oliver Auch, hatte das Thema an die Stadtverwaltung herangetragen. Er und einige seiner Gastronomie-Kollegen haben bereits eine Schulung in der Nutzung der Luca-App erhalten. „Wir tun ja alles, um bei der Bekämpfung der Pandemie zu helfen. Mit ,Luca’ wird einiges einfacher“, sagte Oliver Auch, Inhaber des Restaurants Loks in Neumünster-Einfeld.

Die App erspart die Adresszettel im Restaurant

So funktioniert die App, wenn man sie sich kostenlos auf sein Smartphone geladen hat: Beim Betreten (und später beim Verlassen) eines Restaurants muss der Luca-Nutzer nicht mehr seine Kontaktdaten in eine Liste eintragen, sondern er checkt sich mit seinem Smartphone dort ein. Gespeichert werden Namen, Adresse und Telefonnummer des Gastes, allerdings nicht sichtbar für das Gastronomie-Personal.

Erst wenn der Gast später corona-positiv getestet wurde und das in der App meldet, folgt der nächste Schritt: Der Gast gibt die Daten frei, der Gastronom erteilt ebenfalls eine Freigabe für den Zeitraum des Besuchs, und das Gesundheitsamt kann dann die Daten der Personen entschlüsseln, die zur selben Zeit im Lokal waren.

"Es sind viele ,Micky Maus’ und ,Donald Duck’ dabei"

„Das wird unsere Arbeit bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen enorm erleichtern. Wir haben immer wieder Probleme, wenn wir die Adresszettel der Gastronomen bekommen: Es sind viele ,Micky Maus’ und ,Donald Duck’ dabei, und die Telefonnummern sind oft falsch oder nicht lesbar“, sagte Dr. Gunther Alfes, stellvertretender Fachdienstleiter im Gesundheitsamt.

Oberbürgermeister Olaf Tauras ist ebenfalls vom Sinn der App überzeugt und machte bei einem gemeinsamen Termin mit Oliver Auch und Dr. Alfes dafür Werbung. „Diese App könnte ein guter Baustein sein – wobei wir als Stadt auch jede andere Lösung unterstützen würden, wir sind da nicht auf ,Luca’ festgelegt“, sagte Tauras. Auch der Tierpark, das Bad am Stadtwald, Bäckereien und auch Einzelhandelsgeschäfte sollten möglichst flächendeckend mitmachen.

Der Datenschutz ist gewährleistet

Der Datenschutz ist gewährleistet, sogar besser als mit den Adresszetteln, die manchmal recht sichtbar auf Tresen herumliegen: Wer sich die App installiert, gibt automatisch die Einverständniserklärung, dass seine Daten erfasst werden. Die Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt muss aber freigegeben werden, sonst funktioniert es nicht.

Wer kein Smartphone hat, wird künftig von den Gastronomen in der Luca-App erfasst; seine Daten muss man als Besucher ja ohnehin angeben. Kinder werden dann bei den Eltern eingebucht. „Das funktioniert natürlich alles nur, wenn wir wieder öffnen dürfen. Wir hoffen auf den 22. März“, sagte Oliver Auch.