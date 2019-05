Eine echte runde Zahl: Schon zum 30. Mal geht am Freitag, 14. Juni, der traditionelle Holstenköstenlauf an den Start. Die Organisatoren und Helfer stehen buchstäblich schon in den Startlöchern. Bei einem Vorbereitungstreffen mit den Sponsoren an der Anscharkirche wurden jetzt Pläne geschmiedet.