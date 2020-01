Karstadt-Haus wird 2021 abgerissen

Neumünster

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Andreas Fohrmann, bestätigte am Mittwoch auf der Bilanz-Pressekonferenz lediglich, „dass wir das Karstadt-Haus ab Mitte 2021 abreißen lassen“. An gleicher Stelle will das Kreditinstitut sich eine neue Zentrale bauen und dann die jetzigen Räume an der Kieler Straße/ Ecke Kuhberg aufgeben.

Das hatte Fohrmann schon vor einem Jahr angekündigt und ergänzt, bis Ende 2019 werde es eine Entscheidung geben, wie genau der Neubau aussehen werde. Gestern sagte er, dass der Verwaltungsrat der Sparkasse erst im Herbst dieses Jahres darüber befinden werde.

Noch keine Aussage von Karstadt

Fohrmann hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er sich auch andere Mit-Nutzungen in dem Neubau vorstellen kann. Bis heute gebe es aber beispielsweise keine Aussage der Firma Karstadt, ob sie in Neumünster bleiben möchte und möglicherweise mit einer Filiale in den Neubau einziehen wolle, sagte Fohrmann gestern. Das Warenhaus hat einen Mietvertrag bis Ende 2021.

2015 hatte die Sparkasse das Karstadt-Haus gekauft

Im Dezember 2015 hatte die Sparkasse völlig überraschend bekannt gegeben, die Karstadt-Immobilie gekauft zu haben. Gleichzeitig hatte das Kaufhaus einen neuen Mietvertrag unterzeichnet. Die damals bereits verkündete Karstadt-Schließung samt Kündigungen der Mitarbeiter wurde damals kurz vor Weihnachten zurückgenommen.

Die Südholstein-Zentrale ist längst verkauft

Die aktuelle Südholstein-Zentrale an der Kieler Straße gehört längst nicht mehr der Sparkasse und wird zurückgemietet. Die jetzigen Vorstandsmitglieder Fohrmann, Eduard Schlett und Martin Deertz machen aber keinen Hehl daraus, dass die vor vielen Jahren von ihren Vorgängern abgeschlossenen Mietkonditionen nicht wirklich vorteilhaft für ihr Haus sind. Der Mietvertrag läuft 2023 aus.

Oberbürgermeister sucht Büroflächen in Neumünster

Oberbürgermeister Olaf Tauras hat 2019 mindestens ein Gespräch mit den Vertretern der Eigentümer geführt, zu welchen Konditionen die alte Sparkassen-Zentrale verkauft werden könnte. Ein Makler bietet das Gebäude für 15,8 Millionen Euro an.

Tauras sucht dringend weitere Büroräume für seine Mitarbeiter, da die Verwaltung immer weiter wächst und aus allen Nähten platzt. Die gut 1600 Mitarbeiter der Stadt arbeiten in 14 Gebäuden, von denen nur vier im Besitz der Stadt sind. Für die anderen zahlt die Stadt etwa 600 000 Euro Miete pro Jahr. Der Hauptausschuss hatte ihm im Sommer allerdings empfohlen, (wie berichtet) zunächst zusätzliche Räume anzumieten.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.