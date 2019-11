Etwa 1000 Mahlzeiten pro Tag werden in Neumünster von mobilen Diensten in private Haushalte geliefert, denn in der wachsenden Branche bieten neun Firmen ein Essen auf Rädern an. Dabei gibt es einige Unterschiede, wie acht Freiwillige bei einem Test des Pflegestützpunkts ermittelt haben.