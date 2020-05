Kassierer schlägt Räuber in die Flucht

Mitten in der Nacht betrat ein maskierter Mann den Kiosk am Bahnhof in Neumünster und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Er sollte ihm das Geld aus der Kasse geben. Doch der Mann hinter dem Tresen dachte nicht daran. Er ging voller Wut auf den Räuber los und schlug ihn in die Flucht.