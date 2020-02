Parken in der Innenstadt nicht kostenlos

Neumünster

Die SPD-Rathausfraktion hatte vor einem Jahr in der Ratsversammlung vorgeschlagen, der OB solle auf allen städtischen Parkplätzen rund um den Großflecken das Parken kostenlos machen, zumindest für eine halbe Stunde. Das hatte der OB allerdings abgelehnt, da bei der Parkraumbewirtschaftung regelmäßig nennenswerte Einnahmen erzielt würden.

Daraufhin beschloss der Rat ersatzweise eine „Bitte“ an den OB, er möge neue und modernere Möglichkeiten für die Abwicklung der Parkgebühren prüfen. Das Ergebnis legt Tauras dem Rat in der Sitzung am 18. Februar vor, allerdings lediglich zur Kenntnisnahme. Entscheiden kann er das nämlich allein.

Kostenloses Parken will Tauras nicht, weil erstens Einnahmen wegbrechen und zweitens mehr Parksuchverkehr einsetzen würde, „um ein Bezahlen von Parkgebühren in den Parkhäusern zu vermeiden“, schreibt Tauras in seinem Bericht an den Rat. Außerdem wäre das eine Schwächung des Busverkehrs und klimaschädlich.

Muss die Stadt Neumünster Gebühren kassieren?

Über rechtliche Probleme schreibt Tauras in seinem Bericht an die Ratsversammlung nichts. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Kühl hatte in der Februar-Sitzung 2019 darauf hingewiesen, dass die Stadt in den 1990er-Jahren den Betreibern des damals neuen City-Parkhauses an der Plöner Straße zugesagt habe, dass die Stadt rund um das Parkhaus ebenfalls Gebühren auf ihren Parkplätzen kassiert. Wenn diese Vereinbarung noch besteht, dürfte die Stadt also gar nicht auf eine Bewirtschaftung verzichten. Im Parkhaus der Holsten-Galerie ist das Parken für eine Stunde kostenlos.

Der OB kündigt allerdings an, die zeitliche Staffelung der Parkgebühren zu verkürzen, beispielsweise auf einen Zwölf-Minuten-Takt für zehn Cent. Bislang sind mindestens 30 Minuten zu bezahlen (mit jeweils 25 Cent). Auch das „Handyparken“ wird eingeführt. Dabei kann der Kunde die Gebühren über sein Mobiltelefon bezahlen, was zumeist auch noch minutengenau abgerechnet wird.

3200 Parkplätze in der Innenstadt von Neumünster

Generell sind der OB und Stadtbaurat Thorsten Kubiak mit der Erreichbarkeit der Innenstadt zufrieden. In ihrem Bericht verweisen sie darauf, dass es für Autos gut ausgebaute Straßen und ein dynamisches Parkleitsystem gebe. Das sei an 82 Standorten vertreten und führe die Autos zu 15 Orten mit zusammen 3200 Parkplätzen. Das Parkleitsystem mit Schildern gibt es bereits seit 1993, das mit elektronischen Anzeigen seit 2015.

Die Linienbusse bieten (wenn sie nicht bestreikt werden) laut Verwaltung „eine gute Erschließungsqualität“ (auch wenn auf einigen Linien der Takt verdichtet werden könnte). Das Netz der Fahrradwege sei „weitgehend flächendeckend gut ausgebaut, weist allerdings teilweise hinsichtlich der Ausbaubreite und des Oberflächenzustands Mängel auf“.

Umweltverbund soll gestärkt werden

Für öffentliche Parkplätze in der City gilt übrigens dieser Grundsatz: „Der Parkraum soll vorrangig den Kunden der Handels- und Dienstleistungsbetriebe angeboten und von Dauerparkern freigehalten werden“, so der OB. Der Kfz-Verkehr verschlechtere die Aufenthaltsqualität; zu deren Verbesserung sei es erforderlich, den Umweltverbund zu stärken, sprich, die Menschen eher zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV anzulocken.

