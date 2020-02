In der Innenstadt von Neumünster steht offenbar die nächste Demonstration von linken Gruppen gegen ein Konzert in der Gaststätte "Titanic" an. Die „Autonome Antifa-Koordination Kiel“ (Antifa) ruft im Internet für den 15. Februar dazu auf, sich am Bahnhof von Neumünster zu versammeln.