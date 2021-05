Neumünster

Mit einem Bollerwagen voller alkoholischer Getränke ist auch der Einfelder See in Neumünster seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel an Himmelfahrt. Das war bereits im ersten Jahr der Pandemie 2020 nicht erlaubt, aktuell gilt in Neumünster aufgrund der Notbremse noch eine Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr - aber wird sich auch an die Verbote gehalten?

Notbremse, Ausgangssperre - alles ruhig am Einfelder See

Es ist ruhig am Nachmittag am Einfelder See. 10 Grad, Nieselregen - das lockt wenig Menschen nach draußen. Verwaist sieht die Fläche aus, auf der sonst am Vatertag viele Menschen zusammen sitzen, grillen, trinken und ein bisschen feiern. In Neumünster, wo zusätzlich noch die Notbremse greift, darf nur ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammen unterwegs sein.

Genau das machen Annabell Struck und Hannah Stern. "Wir waren gerade eine Runde um den See joggen", erklärt die 19-jährige Annabell, der Regen habe nicht gestört. Während der Vorbereitungen zum Sport-Abitur haben die beiden Freundinnen mit dem Laufen angefangen, aber: "Das machen wir weiter, das ist auch gut für die Strandfigur", fügt die 18-jährige Hannah noch hinzu. Acht Kilometer lang ist die Strecke. "Wir haben dabei richtig viel Spaß", sind sich die beiden einig, bevor es ins warme Auto geht

Dann ist es wieder minutenlang ganz ruhig am Wasser, nur die Enten quaken ab und zu. In weiter Ferne tobt ein Hund, ein Radler saust am See entlang. Am Volleyball-Netz haben sich Gisela und Uwe Dobiosch für ein Foto mit dem Handy platziert. Auch die Beiden sind Stammgäste am See, ihnen ist das Wetter völlig egal.

Radler, Spaziergänger, Gassigeher trotzen dem Regen

"Bei gutem Wetter fahren wir mit dem Rad aus Neumünster hierher und drehen unsere Runde, heute sind wir mit dem Auto gekommen", verrät Gisela Dobisch. Und sie fügt hinzu: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung", sagt sie mit einem Lachen, während sie ihren Spaziergang fortsetzen.

"Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen sind nicht mit den geltenden Regeln vereinbar", heißt es von der Landespolizei. Das weiß auch Polizeipressesprecher Sönke Petersen. Laut Landespolizei sind 450 zusätzliche Kräfte am Himmelfahrtswochenende im Land im Einsatz, um auf die Durchsetzung der Corona-Vorgaben zu achten. "Unsere Kollegen waren mehrfach am Einfelder See und auch schon am Bordesholmer See, alles war ruhig", betont Petersen.

"Ich glaube aber auch, dass die Menschen vernünftig sind. Außerdem spielt uns das Wetter in die Karten, denn die Vorhersage macht wirklich keine Freude", fügt Petersen noch hinzu. 10 Grad, 98 Prozent Regenwahrscheinlichkeit - "Wer will da schon unterwegs sein?", fragt Petersen. "Ich denke mal, dass es ruhig bleiben wird."

Verstöße gegen die Kontaktregeln können teuer werden

Ein Verstoß gegen die Kontaktregeln kann teuer werden. Die Teilnahme an einer Ansammlung im öffentlichen Raum oder an einer Zusammenkunft zu privaten Zwecken, die die Vorgaben überschreitet, kann mit 150 Euro Bußgeld pro Person geahndet werden.

Davon ist Harriet Siemens weit entfernt, sie genießt mit Hund Bucky die Natur und die Ruhe am See. "Wir wohnen direkt hier am See, ich bin fast täglich hier, die Natur ist gerade wunderbar", schwärmt Harriet Siemens, während Bucky interessiert einen anderen Hund in weiter Ferne beim Toben beobachtet. "Der Regen ist mit entsprechender Kleidung doch kein Problem, der Wind auch nicht", fügt sie noch hinzu.