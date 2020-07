Neumünster

Kerstin Ganskopf (52) stammt aus Damme in Niedersachsen und ist Juristin. Sie hat nach dem Studium zunächst als Assistenz der Geschäftsführung und Justiziarin in der Katholischen Wohltätigkeitsanstalt zur hl. Elisabeth in Reinbek gearbeitet. Seit 2007 war sie am Sankt Elisabeth Krankenhaus in Eutin erst Kaufmännische Direktorin und seit 2014 Geschäftsführerin. Dort wurde sie gerade erst verabschiedet.

Aufsichtsrat: „Sie hat uns komplett überzeugt“

Die Nachfolgesuche für Alfred von Dollen (69) lief mehr als ein Jahr lang und in einem dreistufigen Prozess. Es gab mehr als 40 Bewerbungen, bis sich der Aufsichtsrat für Kerstin Ganskopf entschied. „Sie bringt alle Voraussetzungen mit und hat uns komplett überzeugt“, sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hauke Hansen, als er die neue Chefin am Mittwoch vorstellte.

Gesucht wurde eine Person mit mehrjähriger Erfahrung in der Krankenhaus-Geschäftsführung, Kenntnissen des Klinikwesens, Vernetzung in Schleswig-Holstein bis ins Ministerium hinein – und ein „Jobhopper“ mit allzu vielen Wechseln sollte es auch nicht sein.

Auftrag: die positive, fast familiäre Atmosphäre im FEK erhalten

Aber Hansen und seine Kollegen im Aufsichtsrat legten auch Wert auf einen wertschätzenden Umgang mit Mitarbeitern, denn schließlich ist das FEK Neumünsters größter Arbeitgeber (rund 2000 Menschen). Hansen: „Frau Ganskopf soll die positive, fast familiäre Atmosphäre im FEK erhalten und ausbauen.“

Kerstin Ganskopf weiß schon eine Menge über das FEK, weil sich die Klinikgeschäftsführer in Schleswig-Holstein offenbar eng austauschen und im Landesverband der Krankenhausdirektoren zusammenarbeiten. Kerstin Ganskopf ist dort die Vorsitzende und möchte es auch bleiben. „Das FEK ist eine Perle unter den Kliniken und hat einen sehr guten Ruf mit einer besonderen Unternehmenskultur, das hat mich schon lange fasziniert“, sagte sie.

Das FEK ist zehnmal so groß wie die Klinik in Eutin

Gereizt hat sie an der Aufgabe natürlich die Weiterentwicklung, denn das FEK ist annähernd zehnmal so groß wie die Klinik in Eutin. Interessant findet sie auch die Struktur, denn anders als ihre bisherigen Arbeitgeber ist das FEK rein kommunal, was eine enge Zusammenarbeit mit den städtischen Gremien bedingt.

Diese Zusammenarbeit kennt Alfred von Dollen seit fast 24 Jahren; er hinterlässt große Fußstapfen. Er hat einen exzellenten Ruf innerhalb und außerhalb des Hauses und hat seinen Vertrag zweimal über das eigentliche Rentenalter hinaus verlängert – auf ausdrückliche Bitte des jeweiligen Aufsichtsrats und des Stadtvorstands. Ende September soll mit dann 70 Jahren aber endgültig Schluss sein. Bis dahin will ihn seine Nachfolgerin allerdings noch „auspressen wie eine Zitrone, um ganz viel von ihm zu erfahren“, wie sie sagte.

Ihr Ehemann ist der bekannte Schauspieler Albrecht Ganskopf

Die neue Chefin ist mit dem bekannten Schauspieler Albrecht Ganskopf (Tatort, Bella Block, Großstadtrevier) verheiratet und wird mit ihm bald nach Neumünster ziehen, genauer nach Einfeld. Die beiden Söhne (24 und 19) bleiben in Hamburg. „Mein jüngerer Sohn hat gerade Abitur gemacht und geht studieren. Jetzt habe ich Luft für eine neue Aufgabe. Ich habe etwas Lampenfieber, aber freue mich sehr auf das FEK und seine Mitarbeiter“, sagte sie.

