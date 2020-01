Mit Gebrüll ins neue Jahr

Neumünster

Insgesamt verzeichnete der Kreißsaal im FEK in Neumünster am Neujahrsfeiertag bis zum späten Nachmittag fünf Geburten. Kian-Miguel war die erste. Nach der ersten Brüllerei war der Kleine aber offenbar ziemlich geschafft. „Zweimal hat er etwas getrunken, ansonsten ruhig geschlafen“, erzählte die Mutter Andrea Goldnik (39). Auch seinen Pressetermin verschlief Kian-Miguel komplett.

Neujahrsbaby hat drei Geschwister

Für das Ehepaar war es das vierte Kind. Der Jahreswechsel war aber als Geburtstermin nicht geplant gewesen – eigentlicher Stichtag war der 7. Januar. „An Silvester merkte ich aber schon, das er auf die Welt will“, so die Ehndorferin. Pünktlich mit dem Silvesterfeuerwerk begannen die Wehen. Die Geburt sei völlig problemlos verlaufen – und Neujahr verbrachte der Lütte zusammen im Kreis seiner Eltern, Großeltern und seiner Geschwister Dana-Michéle (18) und Lucian-Alessandro (2). Bruder Terence-Cherome (9) war zu Hause geblieben.

Geburten in Neumünster steigen

Im gesamten Jahr 2019 gab es in Neumünster 1095 (2018:1073) Geburten, bei denen 1118 (2018: 1089) Kinder – 23 Mehrfachgeburt – geboren wurden: 567 Jungs und 551 Mädchen. Das schwerste Kind war 5230 Gramm schwer. „Die Kaiserschnittquote lag bei 24,8 Prozent und damit im Vergleich zu anderen Kliniken sehr niedrig“, so Hebamme Katharina Harms.

Kein neuer Erdenbürger in Imland-Klinik

In der Imland-Klinik in Rendsburg gab es bis 16 Uhr am Neujahrstag keine Geburt. Wegen der Sparmaßnahmen hätten sich werdende Eltern wohl eher für Kiel oder Neumünster als Ort für die Entbindung entschieden, hieß es auf Nachfrage am Nachmittag.

