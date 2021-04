Neumünster

Die alte Gasleitung im Untergrund der Kieler Straße ist in die Jahre gekommen. Der etwa 2,5 Kilometer lange Leitungsabschnitt zwischen der Kreuzung Dorfstraße/Großharrier Weg und der Pretzer Landstraße auf vier Bauabschnitten in den kommenden vier Jahren erneuert werden. Die Gasleitungen werden regelmäßig überprüft.

„Da sich die Gasleitung unter einer Hauptverkehrsstraße befindet, hat sich die Stadt Neumünster in enger Abstimmung mit SH Netz und SWN dazu entschlossen, die Leitung in mehreren Bauabschnitten zu sanieren“, teilte Oliver Kerz mit, Leiter des SH-Netz-Standortes in Neumünster. So könnten Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich gehalten werden.

Erster Bauabschnitt in Einfeld ist eingerichtet

Eingerichtet ist die Baustelle bereits für den ersten Bauabschnitt auf dem etwa 500 Meter langen Abschnitt zwischen Dorfstraße/Ecke Großharrier Weg und der Industriestraße. Der Straßenverkehr wird in dieser Zeit als Einbahnstraße in Richtung Norden geführt. Stadteinwärts führt eine ausgeschilderte Umleitung durch Einfeld den Weg. Bis Oktober soll hier gebaut werden; im nächsten Jahr geht es dann weiter.

Fast hätte der Baustart noch verschoben werden müssen, da wichtiges Baumaterial nicht geliefert wurde. "Einige Rohre hingen auf einem Schiff fest, das wegen der Blockade im Suez-Kanal nicht weiterfahren konnte. Aber zum Glück kam das Material gerade noch rechtzeitig", sagte SWN-Sprecher Niklas Grewe.

SH Netz betreibt für rund 2,8 Millionen Kunden die Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 Kommunen halten Anteile an SH Netz. Die Stadt Neumünster hat die Zusammenarbeit gerade bis in das Jahr 2034 verlängert.